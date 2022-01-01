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600+ товаров

Только лучшие модели сматфонов, планшетов и ноутбуков

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Смартфоны
Смартфоны
Планшеты
Планшеты
Смартфоны
Планшеты
Новогодняя
выгода
Xiaomi Mi 9T Pro 64GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
28 990 ₽
Минимальная выгода
8 700 ₽
20 290 ₽
Новогодняя
выгода
Xiaomi Redmi Note 10T 5G 128GB
Состояние: как новый
Цена нового товара на Я.Маркете
21 990 ₽
Минимальная выгода
4 400 ₽
17 590 ₽
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy M12 64GB
Состояние: как новый
Цена нового товара на Я.Маркете
14 990 ₽
Минимальная выгода
3 000 ₽
11 990 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Huawei Nova 5T 128GB
Состояние: как новый
Цена нового товара на Я.Маркете
25 690 ₽
Минимальная выгода
5 100 ₽
20 590 ₽
Новогодняя
выгода
Zte Blade A31 Lite 32GB
Состояние: как новый
Цена нового товара на Я.Маркете
5 490 ₽
Минимальная выгода
1 300 ₽
4 190 ₽
Новогодняя
выгода
Realme C21 64GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
10 990 ₽
Минимальная выгода
2 400 ₽
8 590 ₽
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A12 128GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
15 190 ₽
Минимальная выгода
3 800 ₽
11 390 ₽
Новогодняя
выгода
Xiaomi Mi 10T 5G 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
34 990 ₽
Минимальная выгода
10 500 ₽
24 490 ₽
Новогодняя
выгода
Huawei Honor 7A prime 32GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
7 990 ₽
Минимальная выгода
2 000 ₽
5 990 ₽
Новогодняя
выгода
Apple iPhone 12 mini 256GB
Состояние: как новый
Цена нового товара на Я.Маркете
64 990 ₽
Минимальная выгода
5 000 ₽
59 990 ₽
Новогодняя
выгода
Xiaomi Redmi 9T 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
16 990 ₽
Минимальная выгода
5 200 ₽
11 790 ₽
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A52 256GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
29 990 ₽
Минимальная выгода
9 000 ₽
20 990 ₽
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy M12 32GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
11 990 ₽
Минимальная выгода
3 000 ₽
8 990 ₽
Новогодняя
выгода
Vivo Y19 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
14 990 ₽
Минимальная выгода
4 500 ₽
10 490 ₽
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy J8 32GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
9 215 ₽
Минимальная выгода
2 225 ₽
6 990 ₽
Новогодняя
выгода
ZTE Blade L210 32GB
Состояние: как новый
Цена нового товара на Я.Маркете
4 990 ₽
Минимальная выгода
1 000 ₽
3 990 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
SAMSUNG GALAXY A51 64GB 64GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
21 480 ₽
Минимальная выгода
7 190 ₽
14 290 ₽
Сдайте свой гаджет в трейд‑ин и получите скидку при покупке!
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Популярные смартфоны

Выбор покупателей
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A50 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
19 990 ₽
Минимальная выгода
8 000 ₽
11 990 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A51 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
24 557 ₽
Минимальная выгода
8 967 ₽
15 590 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A71 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
28 990 ₽
Минимальная выгода
12 000 ₽
16 990 ₽
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Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A3 16GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
5 840 ₽
Минимальная выгода
1 950 ₽
3 890 ₽
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Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy M31s 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
24 990 ₽
Минимальная выгода
8 500 ₽
16 490 ₽
Новогодняя
выгода
Apple iPhone 8 Plus 64GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
34 990 ₽
Минимальная выгода
11 400 ₽
23 590 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Huawei Honor 20 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
25 890 ₽
Минимальная выгода
8 700 ₽
17 190 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A51 128GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
24 557 ₽
Минимальная выгода
7 567 ₽
16 990 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A50 64GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
19 050 ₽
Минимальная выгода
9 060 ₽
9 990 ₽
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Новогодняя
выгода
SAMSUNG GALAXY S9 64GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
24 190 ₽
Минимальная выгода
9 000 ₽
15 190 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A31 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
21 840 ₽
Минимальная выгода
10 850 ₽
10 990 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy S8 plus 64GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
23 900 ₽
Минимальная выгода
9 910 ₽
13 990 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A51 64GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
21 480 ₽
Минимальная выгода
8 190 ₽
13 290 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Huawei Honor 20 Lite 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
16 990 ₽
Минимальная выгода
6 600 ₽
10 390 ₽
Выбрать цвет
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy A70 128GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
26 990 ₽
Минимальная выгода
13 200 ₽
13 790 ₽

Популярные планшеты

Выбор покупателей
Новогодняя
выгода
Samsung Galaxy Tab S 10.5 16GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
47 990 ₽
Минимальная выгода
15 000 ₽
32 990 ₽
Новогодняя
выгода
Samsung GALAXY TAB S6 10.5 128GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
55 990 ₽
Минимальная выгода
11 200 ₽
44 790 ₽
Новогодняя
выгода
Samsung GALAXY TAB S4 10.5 64GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
47 990 ₽
Минимальная выгода
15 000 ₽
32 990 ₽
Новогодняя
выгода
Apple iPad (4th generation) WIFI 16GB
Состояние: хороший
Цена нового товара на Я.Маркете
22 190 ₽
Минимальная выгода
9 200 ₽
12 990 ₽
Новогодняя
выгода
Apple iPad 10.2 WIFI 128GB
Состояние: отличный
Цена нового товара на Я.Маркете
38 990 ₽
Минимальная выгода
9 700 ₽
29 290 ₽
Все устройства проходят через сервисные центры «Связной Сервис»

«Связной Сервис» — это крупнейшая сеть диагностических центров в Европе. Именно там гаджеты тщательно проверяют, чистят и, если требуется, ремонтируют.

Проверка на оригинальность

Гаджет проходит проверку на оригинальность с помощью IMEI — уникальный 15-значный код, который завод-изготовитель присваивает каждому устройству.

Диагностика по 55 параметрам

Специалисты выполняют диагностику по 55 параметрам и сбрасывают систему до заводских настроек.

Ремонт на профессиональном оборудовании

Если гаджет неисправен, специалисты «Связной Сервис» ремонтируют его на профессиональном оборудовании с соблюдением высоких стандартов.

Каждому устройству мы присваиваем свой грейд на основе внешнего вида

Чем лучше выглядит устройство, тем выше его грейд и гарантийный срок. Гаджеты всех грейдов полностью исправны.

Смартфоном не пользовались. Полностью работоспособен. Не имеет царапин и потертостей на корпусе.
Исправность
Состояние
SMART-гарантия 180 дней
Смартфоном пользовались аккуратно и недолго. Полностью работоспособен. На корпусе минимальные царапины и потертости.
Исправность
Состояние
SMART-гарантия 180 дней
Смартфон активно использовали. Полностью работоспособен. На корпусе есть царапины и потертости, но их легко скрыть чехлом.
Исправность
Состояние
SMART-гарантия 100 дней
Вкладываем часть прибыли в посадку деревьев

Сажаем до 100 деревьев в месяц.
Покупая наши гаджеты, вы поддерживаете экологию.

Делаем всё, чтобы вы получали максимум удовольствия от покупки

Поможем с выбором гаджета и оформлением заказа

Даем гарантию до 180 дней: замена, ремонт или возврат

Остаёмся на связи: поддержка 24/7 по номеру 8-800-550-14-44

Оповещаем о поступлении интересных вам моделей и новинок

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Укажите ваш город

Каждому устройству мы присваиваем свой грейд на основе внешнего вида

Чем лучше выглядит устройство, тем выше его грейд и гарантийный срок. Гаджеты всех грейдов полностью исправны.

Смартфоном не пользовались. Полностью работоспособен. Не имеет царапин и потертостей на корпусе.
Исправность
Состояние
SMART-гарантия 180 дней
Смартфоном пользовались аккуратно и недолго. Полностью работоспособен. На корпусе минимальные царапины и потертости.
Исправность
Состояние
SMART-гарантия 180 дней
Смартфон активно использовали. Полностью работоспособен. На корпусе есть царапины и потертости, но их легко скрыть чехлом.
Исправность
Состояние
SMART-гарантия 100 дней
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