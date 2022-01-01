Продаем устройства, принятые в trade-in и с витрины «МегаФона» и «Связного»
- Экономия до
- 60%
- гарантия до
- 180 дней
- Выберите нужный гаджет из 600+ моделей в каталоге
- Закажите доставку или получение в ближайшем «Связном»
- Оплатите удобным способом
- Пользуйтесь гаджетом с удовольствием, а мы останемся на связи
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«Связной Сервис» — это крупнейшая сеть диагностических центров в Европе. Именно там гаджеты тщательно проверяют, чистят и, если требуется, ремонтируют.
Гаджет проходит проверку на оригинальность с помощью IMEI — уникальный 15-значный код, который завод-изготовитель присваивает каждому устройству.
Специалисты выполняют диагностику по 55 параметрам и сбрасывают систему до заводских настроек.
Если гаджет неисправен, специалисты «Связной Сервис» ремонтируют его на профессиональном оборудовании с соблюдением высоких стандартов.
Чем лучше выглядит устройство, тем выше его грейд и гарантийный срок. Гаджеты всех грейдов полностью исправны.
Сажаем до 100 деревьев в месяц.
Покупая наши гаджеты, вы поддерживаете экологию.
Поможем с выбором гаджета и оформлением заказа
Даем гарантию до 180 дней: замена, ремонт или возврат
Остаёмся на связи: поддержка 24/7 по номеру 8-800-550-14-44
Оповещаем о поступлении интересных вам моделей и новинок
Теперь Вы будете получать самые интересные предложения, информацию о скидках и розыгрышах.